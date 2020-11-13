«Как уйти из семьи мужчине, если ребенок - инвалид?» В Сети предлагают «инструктаж» по теме

Источник материала: Tut.by

Попался на глаза просто восхитительный пост о том, как уйти из семьи (особенно если ребенок — инвалид, да-да!) и не испытывать при этом мук совести. Господи, мужчины и без того довольно легко бросают жен и детей, им еще для полного счастья вот такого вот инструктора не хватало.





Ну правда. Куча ведь историй о том, как мужчина не справился с отцовством. Что ребенок, оказывается, может кричать всю ночь напролет. Что он требует к себе постоянного внимания. Что обессиленной жене не до тебя. Я просто не выдержал. Я не так себе это представлял. Это вообще не мое! А главное, очень просто отмотать назад. Если ты мужчина. Просто не выдержал, собрал чемодан — и пошел жить дальше.

Помню, меня поразило до глубины души, когда актриса Валентина Титова в одной из телепередач вещала о том, что мужчина детей вообще-то не заказывает. И если женщина решает родить — одного, второго, то это ее проблемы, и она должна рассчитывать свои силы, чтобы обхаживать троих. Потому что мужчина — тот же ребенок. И только когда детям исполнится пятнадцать-шестнадцать лет, мужчина сможет пройтись с ним по улице: «Мой сын», «моя дочь». А до этого воспитание, обучение, болезни, истерики — это женские дела.

Вон и журналист Беляков писал на днях в фейсбуке о чудесном открытии: можно отводить дочь в школу и болтать по дороге. Просто старшие выросли, а он постарел и все осознал, да-да. «А старших почти не водил. То похмелье, то работа, то еще чего-нибудь. Да и вообще это казалось унылой повинностью: холод, мрак, куда-то идти, ужас. Мама отводила».





Ну правильно. Это стандартный подход: муж — под настроение, жена — обязана.

Мы толерантно относимся даже к тем к мужчинам, которые уходят от больных жен, от детей-инвалидов. С них изначально меньший спрос. Ну что с него взять? Молодой еще мужчина, ему еще жить и жить, зачем же губить себя? Для женщины всё это «ок, норм», потому что она обязательно должна нести по жизни какой-нибудь крест.

Она же «по природе» рождена для того, чтобы страдать. И выдержка у нее получше. И руки откуда надо растут. И навыки ухода за больными и немощными отлично развиты. Это же «ваши женские дела».

Да и как может быть иначе в мире, где учебник труда для девочек по-прежнему называется «Обслуживающий труд», и многие полагают, что мытье унитазов для женщины — это одно удовольствие.

Но если продолжать поддерживать идею о том, что мужчины те же дети, как потом ожидать от них ответственности, поддержки в трудные времена, того самого «и в горе, и в радости, и в болезни»?



Фото: pinterest.com

Кстати, мужчины и болезни — это отдельная тема и минное поле. Сколько этих шуток про то, как при температуре 37,2 они садятся писать завещание. Так можно ли ожидать от них ухода за тяжелобольными? Даже такая безобидная, на первый взгляд, тема, как партнерские роды, всегда вызывает бурю эмоций и негатива. Ведь вроде как мужчина — сильное плечо, поддержка и опора, верно? И кто, как не он, должен держать за руку и говорить нужные слова в этот важный для семьи момент.

Но на деле чаще всего выходит наоборот. «Я не вынесу вида ее страданий» — вполне себе популярный аргумент. Или еще одно популярное мнение — «мужчина будет настолько шокирован процессом, что больше никогда не сможет воспринимать жену как женщину и не захочет с ней секса». Опять и снова: это же ваши женские дела…

Можно легко представить себе, что скажут о женщине, которая отдаст своего ребенка-инвалида в специализированное учреждение. Определит мать в дом престарелых. Отвезет умирающего отца в хоспис. Или уйдет от своего тяжело больного мужа. Разве сможет общество найти для нее какие-либо оправдания? Разве важно, что она выдохлась, что больше нет сил, что нужна хотя бы малейшая передышка. Нет. Терпи, стисни зубы, это твой долг. Это воспринимается как должное.

Но совершенно иное звучание приобретает эта тема, если перевернуть ее наоборот: мужчина ухаживает за тяжелобольной женой. Или остается один на один с ребенком-инвалидом. Это подвиг, мученичество, героизм. Это не мужчина, а клад! Зачем ему это? Молодой еще мужчина, жить и жить…

Бесспорно, брак не должен быть каторгой. Ненормально, когда он строится и держится на одолжении, чувстве вины и болезнях детей. Как говорила наша любимая Саманта: «Он прошел со мной рак и химиотерапию, как я могу уйти от него теперь»? Конечно, так быть не должно.

Но уходить ведь тоже можно по-разному. Обрубая все концы, на веки вечные и в даль туманную или же так, что даже после развода двое остаются родными людьми, которые делят все тягости пополам? Выбор всегда есть.

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