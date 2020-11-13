Врача-анестезиолога задержали на рабочем месте неизвестные в масках

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Дмитрий Ковко работает в клинике «Новое зрение» и в РНПЦ детской хирургии. Утром 12 ноября за ним пришли в клинику «Новое зрение».









— Яго забралі проста з працы людзі ў цывільным і масках, адвезлі ў РУУС Савецкага раёна. Потым прывезлі дадому, ён узяў заплечнік з рэчамі, і зноў павезлі ў Савецкае РУУС, — рассказала женщина.





По ее словам, Дмитрий Ковко находится на Окрестина. Его должны судить по статье 23.34 за участие в несанкционированной массовой акции.





Женщина также рассказала журналистам, что в доме у Дмитрия еще 1 октября прошел обыск.





— Ад самай раніцы да нас прыйшлі. Дзмітрый быў на працы, але яго тады не затрымлівалі, нічога такога. Забралі тады турыстычны інвентар. Дзмітрый ходзіць у паходы, ён нават удзельнічаў у беларускай экспедыцыі ў Антарктыду ў 2017−2018 гадах. Падчас ператрусу канфіскавалі бел-чырвона-белы сцяг, які там пабываў. Забралі турыстычную сякеру, пілу, дэкаратыўную шаблю. Таксама тэхніку: камп’ютары, тэлефоны.





По какому делу проходит ее брат и каков его статус, по словам женщины, они так и не поняли. Но после того обыска медика к следователю не вызывали, хотя изъятые вещи не вернули.





11 октября, напомним, был задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина известный офтальмолог, директор сети медицинских центров «Новое зрение», заведующий подразделением лазерной микрохирургии глаза, врач с более чем 25-летним стажем работы Вадим Мурашко. Спустя сутки он был освобожден. Обстоятельства задержания Вадим Мурашко не комментировал.