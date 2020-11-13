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Политолог: Кремль еще раз подтвердил, что настроения белорусов его нисколько не волнуют; ставка сделана на сохранение власти Лукашенко

13.11.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России Лавров весьма цинично и неуместно высказался по событиям в Беларуси.


В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров весьма цинично и неуместно высказался по событиям в Беларуси, особенно в свете еще одной резонансной смерти, связанной с беспределом белорусских силовиков, пишет политолог Андрей Елисеев.

«Мы... удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет», – заявил Лавров.

Вот так. Какой ценой это в последние две недели происходит и степень творимого террора подконтрольным Кремлю правителем его не волнует. В Беларуси за последние три месяца задержали уже около 20 тысяч человек.

Принимая во внимание пропорцию к населению страны, это соответствовало бы примерно 300 тысячам задержанных людей в России. Это просто весь город Смоленск, подвергнутый задержаниям, штрафам, избиениям, пыткам.
 
Вернее, в Смоленске живут около 300 тысяч человек вместе с младенцами и стариками. Планомерные репрессии против всего взрослого населения полумиллионной Рязани наверное были бы более верной аналогией масштабу репрессий в Беларуси.


По мнению Лаврова, на недавнюю протестную акцию вышло меньше людей, чем обычно, не по причине террора и запугиваний, а потому, что белорусы якобы осознали, что «все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу». И добавил, что «здоровой» оппозиции надо вписываться в дискуссию об изменении Конституции.

Это циничная ложь и попытка увести внимание с реальных чаяний большинства белорусов на искусственную повестку. В эту самую дискуссию об изменениях в Конституцию включаются лишь маргинальные политические силы, которые выражают интересы совсем небольшой части населения.

На повестке белорусского общества стоит не советская бутафория с имитацией никчемных изменений в Конституцию, а проведение новых и справедливых выборов, прекращение репрессий и расследование всех случаев насилия. Исходя из народных настроений, в имитацию и не подключаются сколько-нибудь популярные политические и общественные силы.

Своей интерпретацией событий устами Лаврова Кремль еще раз подтвердил, что настроения белорусов его нисколько не волнуют; ставка сделана на сохранение власти Лукашенко как минимум на ближайшую перспективу и дальнейшее втягивание Беларуси в «углубленную интеграцию» на своих условиях.
 
 
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Министр иностранных дел России Лавров весьма цинично и неуместно высказался по событиям в Беларуси.
 
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