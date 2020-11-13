ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чучела милиционеров и гробы на остановках начали появляться в Мостах. Задержан 38-летний местный житель

13.11.2020 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В основном пугала вывешивались на автобусных остановках, а ритуальные ящики размещались в полях.



В пригороде Мостов стали появляться чучела правоохранителей и гробы с надписями. Правоохранители вышли на 38-летнего горожанина, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Милицейскую форму мужчина якобы брал у знакомого, чей родственник ранее проходил службу, сообщает МВД Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основном пугала вывешивались на автобусных остановках, а ритуальные ящики размещались в полях.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наровлянский дворец» наконец удалось продать. Кому — неизвестно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика