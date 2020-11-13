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Байден может назначить Хиллари Клинтон на пост посла в ООН

13.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон может занять должность постпреда страны при ООН в случае утверждения новой администрации во главе с Джозефом Байденом.

Об этом сообщает в четверг вечером газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает ТАСС.

"Одна интригующая кандидатура, обсуждаемая в частном порядке, - это Хиллари Клинтон на пост постпреда США при ООН. Идея в том, что Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются", - отмечает издание.

Кроме того, в штабе демократов рассматривают главу аппарата Байдена в бытность его вице-президентом Стива Риччети, бывшего сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кауфмана и Майка Донилона в качестве старших советников.

 
 
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Бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон может занять должность постпреда страны при ООН в случае...
 
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