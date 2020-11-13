Армения отказалась признать соглашение по Карабаху полным решением вопроса

Источник материала: АФН

Руководство Армении не считает, что заявление глав трех государств о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является всеобъемлющим решением нагорнокарабахского вопроса.

Об этом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил во время телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, говорится в публикации на сайте МИД Армении.

«Вышеупомянутое заявление направлено на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Арцахе и не может считаться всеобъемлющим решением нагорнокарабахского вопроса», — заявил министр.

Накануне похожую позицию высказал премьер Армении Никол Пашинян в очередном обращении к народу с объяснениями причин поражения в войне.

«Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как был нерешенным, так и остается нерешенным», — заявил Пашинян.

В то же время из Баку звучат заявления противоположного содержания. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью РБК оценил заявление о прекращении огня как решение проблемы.

«Статус-кво нет, не существует и больше никогда не будет. Это не перемирие, это решение карабахского вопроса. Вы совершенно правильно подчеркнули, что больше такая проблема перед Баку не стоит. Проблемы уже нет, она решена», — подчеркнул посол.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил соотечественников с победой в войне и записал видеообращение, в котором заявил, что идея об особом статусе Нагорного Карабаха после новых соглашений больше не обсуждается.

Глава МИД России Сергей Лавров 12 ноября заявил, что статус территорий Нагорного Карабаха будет определен после того, как станут понятны права всех категорий населения этого региона.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано в ночь на 10 ноября, после того как азербайджанская армия взяла одну из ключевых точек Карабаха — город Шуши. Соглашение предусматривает полное прекращение огня, азербайджанские и армянские силы останавливаются на занимаемых ими позициях. Из Карабаха выводятся силы армянской армии, туда входят российские миротворцы. Армения также обязалась начать передачу Азербайджану территорий так называемой буферной зоны.