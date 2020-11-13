В Ереване во время протестов задержаны не менее 60 человек

Источник материала: АФН

В Ереване продолжаются протесты с призывами отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Более 3000 человек в четверг, 12 ноября, прошли маршем по армянской столице. По сведениям местных СМИ, около 60 демонстрантов были задержаны, передает DW.

В этот же день стало известно о задержании целого ряда политиков, в частности представителя партии "Дашнакцутюн" и бывшего министра экономики Арцвика Минасяна, члена партии "Родина" Арсена Бабаяна и участника партии "Национальная повестка" Ары Акопяна.

Их подозревают в организации массовых беспорядков, сообщили в Специальной следственной службе республики. По аналогичному поводу был взят под стражу и председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, однако позднее он был отпущен, заявил адвокат Царукяна.

Конфликт на Южном Кавказе между Арменией, Азербайджаном и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.