Источник материала: АФН

Правозащитный центр "Весна" требует возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных в смерти Романа Богдаренко, который умер вечером 12 ноября в БСМП.

«Умер активист Роман Бондаренко. Он был задержан на одном из минских дворов неизвестными людьми, скорее всего, переодетыми милиционерами, которые приехали туда снимать бело-красно-белые ленты. "Неизвестные" передали Роману наряду милиции, затем его жестоко избили в микроавтобусе. В результате Роман получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был доставлен в милицию. Там ему еще два часа не вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти Роману Бондаренко жизнь», - заявил руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Его смерть произошла в день, когда проходили несколько уголовных судов против активистов в Минске, Гродно, Гомеле, Слуцке, Хойниках, во время того, когда сотни наших соотечественников страдают в тюрьмах на Володарке, на Окрестина, в Жодино и других тюрьмах.

В тот же день были задержаны пятеро активистов Объединения белорусских студентов, их допрашивали в КГБ.

«Садистами из ГУБОПиКа был задержан и избит активист Николай Дедок. Его заставили говорить на видеокамеру какую-то чушь. Тяжелый день», - признал Беляцкий.

По его мнению, ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на МВД и тех, кто отдавал милиции приказ “закрутить гайки”. Власти провоцируют еще большую напряженность между ними и народом.

«Мы, правозащитники, требуем возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных. Хотя я понимаю, что Следственный комитет готов закрывать глаза на любой беспредел и насилие, совершенное силовиками. Но я верю, что ни одно преступление, совершенное против людей, не будет прощено. Я призываю людей не впадать в отчаяние и дальше отстаивать свои права человека. Ведь мы — не быдло!", - заявил Беляцкий.