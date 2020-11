CNN: Байден победил в колеблющемся штате Аризона

Источник материала: АФН

Демократ Джозеф Байден одержал на президентских выборах в США победу в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). С таким прогнозом выступила в четверг вечером телекомпания CNN.

Согласно ее оценкам, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,1% голосов. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов.

С аналогичным прогнозом выступили в четверг газеты The New York Times, The Washington Post, телекомпания NBC и другие американские СМИ.

Непосредственно в ночь после выборов прогнозы, согласно которым Байден в Аризоне одержал победу над Трампом, представили агентство Associated Press и телеканал Fox News. Многие другие авторитетные СМИ считали, что итоги голосования в этом штате не столь однозначны, хотя признавали, что Байден лидирует, передает ТАСС.

Аризона входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа республиканцев. Последним исключением стали выборы 1996 года, когда в Аризоне проголосовали за демократа Билла Клинтона.

Победа в Аризоне дает кандидату 11 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. С учетом победы в этом штате Байден к настоящему моменту заручился поддержкой 290 выборщиков. Ранее предвыборный штаб Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные там в день выборов, не были засчитаны из-за ошибки, допущенной сотрудниками избирательных участков округа Марикопа. Представители Трампа требуют вручную проверить эти бюллетени.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков). Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.