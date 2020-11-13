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В США на время «заморозили» ограничения на работу TikTok

13.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство торговли США временно отказалось от ограничений для TikTok, которые с четверга, 12 ноября, должны были приостановить работу социальной сети на территории страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает РБК.

Инициатором запрета TikTok стал действующий президент Дональд Трамп, утверждавший, что сервис коротких видео, которым владеет китайская компания ByteDance, следит за пользователями и передает информацию спецслужбам КНР.

Однако министерству неясно, какой стратегии будет придерживаться Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем на выборах президента.

В качестве официальной причины для приостановки запрета Минторг назвал судебные тяжбы в Филадельфии, где три звезды TikTok — музыкант Алекс Чамберс, комик Дуглас Марланд и модный обозреватель Козетт Ринаб — подали иски против закрытия социальной сети.

Окружной судья Венди Битлстоун в октябре вынесла по этому иску предварительный судебный запрет на приказ Минторга о введении ограничений. В документе говорится, что действия американского правительства «представляют угрозу для обмена информацией» и превышают его полномочия. Федеральное правительство, в свою очередь, обжаловало это решение судьи, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

 
 
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Министерство торговли США временно отказалось от ограничений для TikTok, которые с четверга, 12 ноября, должны были приостановить работу социальной сети на территории...
 
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