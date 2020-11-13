ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле у пятилетней девочки нога застряла в колесе велосипеда. Пришлось вызывать спасателей

13.11.2020 09:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.

В Гомеле у пятилетней девочки нога застряла в колесе велосипеда. Пришлось вызывать спасателей

Инцидент имел место вечером 12 ноября на улице Хатаевича. Самостоятельно помочь ребенку очевидцы несчастного случая не смогли и вызвали спасателей.

У девочки правая нога оказалась зажата между спицами заднего колеса и деталями рамы велосипеда. При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и освободили ногу ребенка.

Скорая помощь доставила девочку в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «перелом», сообщает пресс-служба МЧС.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Выход Санду во второй тур ― это шок": наблюдатель о выборах в Молдове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика