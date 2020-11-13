В Гомеле у пятилетней девочки нога застряла в колесе велосипеда. Пришлось вызывать спасателей

Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.





Инцидент имел место вечером 12 ноября на улице Хатаевича. Самостоятельно помочь ребенку очевидцы несчастного случая не смогли и вызвали спасателей.

У девочки правая нога оказалась зажата между спицами заднего колеса и деталями рамы велосипеда. При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и освободили ногу ребенка.

Скорая помощь доставила девочку в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «перелом», сообщает пресс-служба МЧС.