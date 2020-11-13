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В Гомеле у пятилетней девочки нога застряла в колесе велосипеда. Пришлось вызывать спасателей
Источник материала: Навiны
Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.
Инцидент имел место вечером 12 ноября на улице Хатаевича. Самостоятельно помочь ребенку очевидцы несчастного случая не смогли и вызвали спасателей.
У девочки правая нога оказалась зажата между спицами заднего колеса и деталями рамы велосипеда. При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и освободили ногу ребенка.
Скорая помощь доставила девочку в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «перелом», сообщает пресс-служба МЧС.
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Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.
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