Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и GL Rapha (Южная Корея) подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 на корейских предприятиях, сообщается на сайте "Спутник V".

"Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины "Спутник V", произведенных в Южной Корее", - говорится в сообщении.

"Спутник V" - испытания и производство

Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 появилась в России. В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации препарата и рассказал о том, как привилась его дочь.

Беларусь стала первой страной, в которую российский препарат отправился на клинические испытания. Проект финансировался российской стороной. Сто добровольцев в октября получили первые прививки, все участники испытаний чувствуют себя хорошо .

В Беларуси также будет налажено производство "Спутника V". Планируется, что выпускать вакцину будут на Белмедпрепаратах.

Заинтересовались вакциной также в Венесуэлле , Индии , ОАЭ, Бразилии - в странах уже проводятся или вот-вот начнутся клинические испытания препарата. Начать производство "Спутник V" на своих предприятиях собираются более, чем 50 государств. Среди них - Турция , Индия, Бразилия, Китай, Корея.

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