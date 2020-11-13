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В Южной Корее откроется производство российской вакцины "Спутник V"

13.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и GL Rapha (Южная Корея) подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 на корейских предприятиях, сообщается на сайте "Спутник V".

"Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины "Спутник V", произведенных в Южной Корее", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
Российская вакцина в Беларуси: что известно о первых добровольцах

"Спутник V" - испытания и производство 

Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 появилась в России. В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации препарата и рассказал о том, как привилась его дочь.  

Беларусь стала первой страной, в которую российский препарат отправился на клинические испытания. Проект финансировался российской стороной. Сто добровольцев в октября получили первые прививки, все участники испытаний чувствуют себя хорошо.  

В Беларуси также будет налажено производство "Спутника V". Планируется, что выпускать вакцину будут на Белмедпрепаратах.

Заинтересовались вакциной также в Венесуэлле, Индии, ОАЭ, Бразилии - в странах уже проводятся или вот-вот начнутся клинические испытания препарата. Начать производство "Спутник V" на своих предприятиях собираются более, чем 50 государств.  Среди них - Турция, Индия, Бразилия, Китай, Корея.

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Теги: Минск
 
 
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Первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса помимо России будет производиться в Беларуси, Индии, Бразилии, Китае, Турции и Южной Корее.
 
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