|
В Южной Корее откроется производство российской вакцины "Спутник V"
13.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и GL Rapha (Южная Корея) подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 на корейских предприятиях, сообщается на
"Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины "Спутник V", произведенных в Южной Корее", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Спутник V" - испытания и производство
Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 появилась в России. В августе президент РФ Владимир Путин
Беларусь стала первой страной, в которую российский препарат отправился на клинические испытания. Проект финансировался российской стороной. Сто добровольцев в октября получили первые прививки, все участники испытаний чувствуют себя
В Беларуси также будет налажено производство "Спутника V". Планируется, что
Заинтересовались вакциной также в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса помимо России будет производиться в Беларуси, Индии, Бразилии, Китае, Турции и Южной Корее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)