|
Митрополит Вениамин провел встречу в министерстве промышленности
13.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Перспективы сотрудничества Белорусской православной церкви и министерства промышленности был обсуждены в столице - глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин провел встречу с министром промышленности Петром Пархомчиком и гендиректорами двух белорусских промышленных гигантов.
© Sputnik / Анна Нефедова
"Стороны обсудили сотрудничество и запланировали предстоящие совместные мероприятия Белорусской Православной Церкви и Министерства промышленности", - сообщила пресс-служба Белорусского экзархата.
Другой информации о том, какие светские темы были подняты на данной встрече, в БПЦ не сообщили. Но уточнили, что на встречу в Минпром с владыкой Вениамином были приглашены генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" Валерий Иванкович, его заместитель Сергей Шуляк, а также гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Виталий Вовк и его заместитель Валентин Чикунов.
Во встрече также принял участие протоиерей Димитрий Семуха, помощник наместника Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.
Владыка во время беседы уделил особое внимание проходящим в этом году
Около 20 лет назад Белорусская православная церковь и правительство заключили соглашение о сотрудничестве. В числе подписавших - десятки министерств и ведомств: МЧС, Минобороны, МВД, Миноборазования, Минздрав, НАН, Минпром. Сотрудничество со светскими институтами является одним из пунктов Социальной концепции православной церкви.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава БПЦ встретился с руководством промышленных гигантов и обсудил с ними перспективы сотрудничества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)