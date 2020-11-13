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Митрополит Вениамин провел встречу в министерстве промышленности

13.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Перспективы сотрудничества Белорусской православной церкви и министерства промышленности был обсуждены в столице - глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин провел встречу с министром промышленности Петром Пархомчиком и гендиректорами двух белорусских промышленных гигантов.

© Sputnik / Анна Нефедова
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"Стороны обсудили сотрудничество и запланировали предстоящие совместные мероприятия Белорусской Православной Церкви и Министерства промышленности", -  сообщила пресс-служба Белорусского экзархата.

Другой информации о том, какие светские темы были подняты на данной встрече, в БПЦ не сообщили. Но уточнили, что на встречу в Минпром с владыкой Вениамином были приглашены генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" Валерий Иванкович, его заместитель Сергей Шуляк, а также гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Виталий Вовк и его заместитель Валентин Чикунов.

Во встрече также принял участие протоиерей Димитрий Семуха, помощник наместника Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.

Владыка во время беседы уделил особое внимание проходящим в этом году юбилейным торжествам Жировичской обители и поблагодарил руководителей за плодотворное содействие и помощь, оказанную монастырям БПЦ.

Около 20 лет назад Белорусская православная церковь и правительство заключили соглашение о сотрудничестве. В числе подписавших - десятки министерств и ведомств: МЧС, Минобороны, МВД, Миноборазования, Минздрав, НАН, Минпром. Сотрудничество со светскими институтами является одним из пунктов Социальной концепции православной церкви.

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Теги: Минск
 
 
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Глава БПЦ встретился с руководством промышленных гигантов и обсудил с ними перспективы сотрудничества.
 
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