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Apple выпустила операционную систему Big Sur

13.11.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Владельцам компьютеров Apple стала доступна операционная система macOS Big Sur, она же macOS 11.0. Переход на новую версию, как и в случае с другими системами Apple, бесплатный.

По объему изменений это один из самых крупных апдейтов macOS за последние годы. Компания переделала внешний вид системы и иконки, появился новый центр управления и виджеты в стиле iOS, серьезно улучшен браузер Safari, внедрены новые системы безопасности и приватности пользовательских данных.

Также Big Sur поддерживает новый чип M1 собственной разработки Apple. Первые устройства с ним представили в минувший вторник.

Обновить операционную систему до Big Sur можно на следующих устройствах:

  • Macbook 2015 года либо новее;
  • Macbook Air 2013 года либо новее;
  • Macbook Pro конца 2013 года либо новее;
  • iMac 2014 года либо новее;
  • iMac Pro всех версий;
  • Mac Pro 2013 года либо новее.
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Владельцам компьютеров Apple стала доступна операционная система macOS Big Sur, она же macOS 11.0. Переход на новую версию, как и в случае с другими системами Apple,...
 
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