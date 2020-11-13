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Apple выпустила операционную систему Big Sur
Источник материала: Onliner
Владельцам компьютеров Apple стала доступна операционная система macOS Big Sur, она же macOS 11.0. Переход на новую версию, как и в случае с другими системами Apple, бесплатный.
По объему изменений это один из самых крупных апдейтов macOS за последние годы. Компания переделала внешний вид системы и иконки, появился новый центр управления и виджеты в стиле iOS, серьезно улучшен браузер Safari, внедрены новые системы безопасности и приватности пользовательских данных.
Также Big Sur поддерживает новый чип M1 собственной разработки Apple. Первые устройства с ним
Обновить операционную систему до Big Sur можно на следующих устройствах:
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Владельцам компьютеров Apple стала доступна операционная система macOS Big Sur, она же macOS 11.0. Переход на новую версию, как и в случае с другими системами Apple,...
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