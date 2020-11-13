Apple выпустила операционную систему Big Sur

Источник материала: Onliner

Владельцам компьютеров Apple стала доступна операционная система macOS Big Sur, она же macOS 11.0. Переход на новую версию, как и в случае с другими системами Apple, бесплатный.

По объему изменений это один из самых крупных апдейтов macOS за последние годы. Компания переделала внешний вид системы и иконки, появился новый центр управления и виджеты в стиле iOS, серьезно улучшен браузер Safari, внедрены новые системы безопасности и приватности пользовательских данных.

Также Big Sur поддерживает новый чип M1 собственной разработки Apple. Первые устройства с ним представили в минувший вторник.

Обновить операционную систему до Big Sur можно на следующих устройствах:

Macbook 2015 года либо новее;

Macbook Air 2013 года либо новее;

Macbook Pro конца 2013 года либо новее;

iMac 2014 года либо новее;

iMac Pro всех версий;

Mac Pro 2013 года либо новее.