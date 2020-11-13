До какого числа нужно заплатить налоги на недвижимость и как налоговики накажут забывчивых

Источник материала: Tut.by

До 16 ноября включительно белорусам нужно заплатить налог на недвижимость и земельный налог. В этом году средняя сумма начисленного налога на недвижимость составила 41 рубль, земельного налога — 17 рублей, рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Тем, кто не уплатит налог вовремя, грозят пеня и штраф.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассчитывается налог на недвижимость и земельный налог?

Исчислением налога на недвижимость и земельного налога занимаются налоговые органы, самому рассчитывать ничего не нужно.

— Налог на недвижимость исчисляется в первую очередь по таким капитальным строениям, как жилые дома, жилые помещения в многоквартирных жилых домах, гаражи, садовые домики, дачи, машино-места, иные здания и сооружения. При исчислении налога на недвижимость может применяться ставка в размере 0,1%, в отношении жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также блокированных жилых домах — 0,2%, — рассказала на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы Екатерина Зарецкая, заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам. — Земельный налог исчисляется в отношении земельных участков, которые предоставлены жилым лицам на правах собственности, праве пожизненного наследственного владения, временного пользования. В качестве налоговой базы для исчисления налога выступает кадастровая стоимость земельных участков, в отдельных случаях — площадь участка. Ставка определяется в зависимости от вида налоговой базы. Если применяется кадастровая стоимость — 0,1%, если площадь — фиксированная сумма, которая зависит от целевого использования участка.

По результатам исчисления формируется извещение на уплату налога, которое направляется физлицам не позднее 1 сентября каждого года. Соответственно, те, кому нужно заплатить налог, уже давно получили извещения.

Кого освобождают от уплаты этих налогов?

Налог на недвижимость не нужно платить тем, у кого есть одна квартира в многоквартирном жилом доме. Если квартир две и более, то от уплаты налога освобождается одна из них. Какая именно, можно выбрать самому и подать соответствующее уведомление, иначе от налога освободят первое приобретенное жилое помещение. К слову, в 2020 году тех, у кого есть две и более квартиры, насчитывалось порядка 185 тысяч человек.

— Большая категория тех, кто освобожден от уплаты налога на недвижимость и земельного налога, — пенсионеры по возрасту и те, кто имеет право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, — говорит Екатерина Зарецкая. — Имеется особенность в предоставлении льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость для пенсионеров по возрасту в том случае, если освобождение они хотят получить в отношении жилых домов и земельных участков, предоставленных для строения и обслуживания таких домов. Льгота предоставляется в отношении указанных объектов в том случае, если в жилых домах не зарегистрированы трудоспособные лица. Например, в жилом доме пенсионера по возрасту прописан его совершеннолетний сын. Пока сын будет прописан в этом доме, льготы у пенсионера не будет как по жилому дому, так и по жилому участку.

Также льгота по уплате этих налогов есть у ветеранов Великой Отечественной войны и других лиц, у которых есть право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах», тех, кто проходит срочную военную или альтернативную службу, членов многодетных семей.

— Также льгота по уплате налогов есть у отдельных категорий физлиц, проживающих в сельской местности. Они освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любых принадлежащих им капитальных строений. При этом физлицо должно быть зарегистрировано в сельской местности и работать в сельской местности в организациях по перечню, установленному Налоговым кодексом. Тот объект, в отношении которого физлицо претендует на освобождение, тоже должен находиться в сельской местности, — комментирует Екатерина Зарецкая.

Как оплатить налог на недвижимость и земельный налог?

Налоги можно оплатить как в наличной, так и в безналичной форме (например, через ЕРИП).

— Для улучшения качества услуг у нас на сайте имеется личный кабинет плательщика, — говорит Екатерина Зарецкая. — Вход в этот личный кабинет осуществляется по логину и паролю, выдача логина и пароля бесплатна. При использовании личного кабинета физлица могут получать извещения в электронном виде, рассматривать информацию о тех объектах, в отношении которых исчисляется налог, производить уплату налога на недвижимость.

Что будет, если не заплатить налог вовремя? А если причина уважительная?

— При несвоевременной уплате налога на недвижимость и земельного налога к физическим лицам могут применяться любые способы обеспечения исполнения ими налогового обязательства. В первую очередь начисляется пеня. Ее начисление начинается с даты, следующей за той датой, в которую установлен срок уплаты налога (то есть с 17 ноября). К физлицам, которые допустили неуплату налога в размере, превышающем одну базовую величину, также может применяться административная ответственность в виде административного штрафа. Сумма штрафа зависит от неуплаченного налога и начинается от 0,5 базовой величины, — рассказала Екатерина Зарецкая.

По словам эксперта, случаев освобождения от пени или штрафа по уважительным причинам (например, из-за болезни, подтвержденной документально) Налоговым кодексом не предусмотрено.

— Извещение об уплате налога вручается не позднее 1 сентября каждого года. То есть у физлица есть достаточно большой период времени, в течение которого он может исполнить свою обязанность по уплате налога, — поясняет Екатерина Зарецкая.

Сколько белорусов уже заплатили имущественные налоги и изменилось ли их количество по сравнению с прошлым годом?

— По сравнению с прошлым годом количество изменилось несущественно. Как правило, к этому моменту налоги уплачивает порядка 40% тех, кому налог на недвижимость и земельный налог предъявлен к уплате. Как правило, большинство физлиц платят эти налоги в последнюю неделю, — говорит Екатерина Зарецкая.