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В Минске пройдут панихиды по Роману Бондаренко

13.11.2020 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 ноября в различных христианских храмах Минска пройдут панихиды по погибшему Роману Бондаренко, передает "Еврорадио".



Греко-католическая заупокойная литургия (с панихидой) за упокой души погибшего минчанина начнется в храме греко-католического прихода праведного Язепа (ул. Орджоникидзе, д. 6) в 18:30.

Римско-католическая месса за почившего начнется в 18:30 в минском архикафедральном соборе (пл. Свободы, 9) в 18:30.

Православная лития по Роману Бондаренко и всем невинно убитым за свободу Беларуси пройдет в 13:00 в Институте теологии БГУ, каб. 307 (ст.м. Октябрьская, выход к Дому офицеров).

Вечером 11 ноября Роман Бондаренко вышел на защиту "Площади перемен", где неизвестные в масках срезали бело-красно-белые ленты. Парня избили, забросили в микроавтобус и завезли в Центральное РУВД Минска. Оттуда его ночью доставили в тяжелом состоянии в больницу скорой медпомощи. Врачи не сумели спасти жизнь 31-летнему минчанину — вечером 12 ноября он умер.

Милиция заявила, что срезать ленты приезжали "неравнодушные граждане".
 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября в различных христианских храмах Минска пройдут панихиды по погибшему Роману Бондаренко, передает "Еврорадио".
 
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