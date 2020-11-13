В Минске пройдут панихиды по Роману Бондаренко









Греко-католическая заупокойная литургия (с панихидой) за упокой души погибшего минчанина начнется в храме греко-католического прихода праведного Язепа (ул. Орджоникидзе, д. 6) в 18:30.





Римско-католическая месса за почившего начнется в 18:30 в минском архикафедральном соборе (пл. Свободы, 9) в 18:30.





Православная лития по Роману Бондаренко и всем невинно убитым за свободу Беларуси пройдет в 13:00 в Институте теологии БГУ, каб. 307 (ст.м. Октябрьская, выход к Дому офицеров).





Вечером 11 ноября Роман Бондаренко вышел на защиту "Площади перемен", где неизвестные в масках срезали бело-красно-белые ленты. Парня избили, забросили в микроавтобус и завезли в Центральное РУВД Минска. Оттуда его ночью доставили в тяжелом состоянии в больницу скорой медпомощи. Врачи не сумели спасти жизнь 31-летнему минчанину — вечером 12 ноября он умер.





Милиция заявила, что срезать ленты приезжали "неравнодушные граждане".