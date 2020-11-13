Дмитрий Крук: Для госпредприятий хороших рецептов не существует









Thinktanks.by Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на онлайн-встрече «Открытый диалог: Проблемы реформирования госсектора и вызовы-2020», пишет





Рассказывая про макроэкономические последствия низкой эффективности сектора госпредприятий, Дмитрий Крук отметил, что госсектор является доминирующим заемщиком в экономике. Соответственно, его состояние напрямую касается всех остальных сфер.





Радикальное ухудшение





В текущем году, по словам экономиста, состояние сектора госпредприятий ухудшилось радикально.





«Главная причина – это специфическая борьба с ковидом во втором квартале: «будем сохранять выпуск, несмотря на падение спроса», - сообщил Дмитрий Крук.





По его данным, около 1,5 млрд долларов оборотных средств госпредприятий оказалось «заморожено» на складах, то есть 65-70% от всех складских запасов.





Величина запасов оказалась на максимуме с 2015-2016 годов. При этом коэффициенты ликвидности и обеспеченности госпредприятий собственными оборотными средствами резко ухудшились.





«В первую очередь ухудшение финансового положения госпредприятий – это проблема для бюджета и госдолга. Автоматически, если госпредприятия ухудшают обслуживание своих долгов, это сказывается на поступлениях в бюджет», - отметил Дмитрий Крук.





Во-вторых, по его словам, все чаще речь заходит о необходимости новых финансовых вливаний в госпредприятия и реструктуризации старых долгов.





Соответственно, это означает шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество активов. Пока это проявляется в снижении рентабельности банков, но если такая ситуация продолжается долгий период, то это угроза платежеспособности самих банков.





Бег по кругу





«Есть ли хорошее безусловное решение этой проблемы – далеко не факт. Если перестать кредитовать эти предприятия, пытаясь их тем не менее сохранить, мы можем получить такой замкнутый круг: ограничение их кредитования поставит под вопрос возможность обслуживать ранее полученные кредиты и, соответственно, мы получаем новую спираль с ухудшением качества активов. Поэтому однозначно хороших рецептов не существует», - выразил мнение Дмитрий Крук.





По его словам, единственный хороший безболезненный рецепт, если вдруг финансовое состояние госпредприятий чудесным образом улучшится. «То есть пройдет ковид, предприятия неожиданно распродадут свои складские запасы и спрос на их продукцию многократно возрастет», - сообщил экономист.





Он также обратил внимание, что главным результатом, который Беларусь получила в ходе реализации своей экономической модели за последние 10-15 лет, стал слабый потенциальный рост выпуска.





«Это ведет к тому, что, как часто говорят, жить будем долго, но очень бедно. То есть мы не будем богатеть, когда другие страны будут богатеть», - отметил экономист.





По его словам, в текущих условиях, когда финансовое состояние госпредприятий ухудшается, это создает угрозу долговой и финансовой дестабилизации.





«Очень важно с точки зрения макроэкономики, что проблема слабого потенциального роста выпуска и угрозы долговой финансовой дестабилизации они между собой взаимосвязаны. Они содействуют одна другой. Чем более слабый рост выпуска вы имеете, тем меньше долговая устойчивость госсектора и, соответственно, тем шире угроза долговой финансовой стабилизации», - сообщил Дмитрий Крук.





Он резюмировал, что проблема госсектора сегодня центральная для всей экономки Беларуси . Как с точки зрения долгосрочной перспективы, так и с позиции текущего момента, текущих угроз. «И без ее решения говорить о каких-то перспективах развития на сегодня почти нереально», - выразил уверенность экономист.



