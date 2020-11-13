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Воронецкий: Насилие должно прекратиться

13.11.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Депутат нижней палаты Валерий Воронецкий отозвался на смерть жителя площади Перемен Романа Бондаренко, умершего после того, как его избили силовики.

«Боль, печаль и горе ...Насилие должно прекратиться! Закон и справедливость - восстановлены!», - написал Воронецкий в Facebook на мове.

 
 
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Депутат нижней палаты Валерий Воронецкий отозвался на смерть жителя площади Перемен Романа Бондаренко, умершего после того, как его избили силовики.
 
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