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Воронецкий: Насилие должно прекратиться
Источник материала: АФН
Депутат нижней палаты Валерий Воронецкий отозвался на смерть жителя площади Перемен Романа Бондаренко, умершего после того, как его избили силовики.
«Боль, печаль и горе ...Насилие должно прекратиться! Закон и справедливость - восстановлены!», - написал Воронецкий в Facebook на мове.
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Депутат нижней палаты Валерий Воронецкий отозвался на смерть жителя площади Перемен Романа Бондаренко, умершего после того, как его избили силовики.
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