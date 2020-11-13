Как тебе такое, Меган Маркл? Принц Чарльз выпустил первую коллекцию одежды

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый претендент на корону Британии всерьез занялся модой: принц Чарльз сделал огромный шаг в сторону и выпустил роскошную капсульную коллекцию.

Недавно принц Чарльз стал звездой нового выпуска Vogue Britain. Это настолько вдохновило свекра Меган Маркл, что он объявил о запуске новой модной инициативы. Принц анонсировал проект Modern Artisan Project при поддержке ритейлера Yoox Net-a-Porter и стал дизайнером.

Женская и мужская линейки были созданы британскими и итальянскими студентами. А прибыль от продаж одежды будет перечисляться в благотворительную организацию принца. По словам источников, коллекция стала сочетанием строгости и простоты, а также была посвящена 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи - поэтому в ней прослеживается сближение искусства и науки.

Кроме того, принц Чарльз готовится заменить Елизавету II и уже планирует издать первые реформы.

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