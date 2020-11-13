|
Как тебе такое, Меган Маркл? Принц Чарльз выпустил первую коллекцию одежды
13.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый претендент на корону Британии всерьез занялся модой: принц Чарльз сделал огромный шаг в сторону и выпустил роскошную капсульную коллекцию.
Недавно принц Чарльз
Женская и мужская линейки были созданы британскими и итальянскими студентами. А прибыль от продаж одежды будет перечисляться в благотворительную организацию принца. По словам источников, коллекция стала сочетанием строгости и простоты, а также была посвящена 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи - поэтому в ней прослеживается сближение искусства и науки.
Кроме того, принц Чарльз
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После участия в модной съемке для журнала Vogue свекр мятежной герцогини всерьез занялся модой, чем шокировал поклонников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)