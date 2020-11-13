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Иванка Трамп в вызывающе красном не стала прощаться с Белым домом

13.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка действующего президента США Дональда Трампа Иванка продолжает исправно выполнять обязанности "принцессы Белого дома": блондинка вышла в свет в неожиданном образе и удивила американцев.

© Sputnik / Стрингер
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Советник американского лидера приехала на специальный форум, посвященный коренным американцам. Интересно, что главный политический цвет этого народа - красный, совпадает с цветом республиканской партии, которую поддерживает вся семья Дональда Трампа. Об этом еще раз заявила любимица лидера.

Образ Иванки и само появление дочери Трампа на публике, удивили фанатов: в сети обсуждают слишком приметный наряд блондинки. На торжественном мероприятии наследница появилась в ярко-красном костюме с классическим жакетом и укороченными брюками.

Пользователи социальных сетей решили прокомментировать появление Иванки на форуме.

"Слишком поздно, пока-пока"; "Пакуй чемоданы и уезжай"; "Очень ярко для тебя, Иванка"; "Впала в крайности. Красный - не твой цвет"; "Это смешно, и слишком вызывающе"; "Мне нравятся твои бежевые костюмы", - прокомментировали фолловеры Instagram.

Во время предвыборной гонки Иванку Трамп в бюджетном платье Zara и вовсе обвинили в лицемерии.

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Первый советник Дональда Трампа продолжила выполнять свои обязанности, чем вызвала негодование пользователей социальных сетей.
 
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