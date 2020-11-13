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В результате бокового удара сильные травмы получила 3-летняя девочка. Она ехала в бустере

13.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток в Гродно произошло столкновение с Toyota, за рулем которого находился 31-летний местный житель, — такова информация СК. — От удара Toyota столкнулся со стоящим автомобилем Volkswagen». Пострадал ребенок.

«Из-за двух боковых ударов девочка получила травмы, она находилась на переднем пассажирском сиденье,пишет AutoGrodno. — Со слов очевидцев, девочка ехала в бустере. Во время боковых ударов высокую эффективность показали детские кресла с защитой для головы».

В результате бокового удара сильные травмы получила 3-летняя девочка. Она ехала в бустере

«В результате ДТП 3-летний ребенок, который находился в Toyota, доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а водителю данного автомобиля оказана медпомощь, — дополнили в СК. — В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ („Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения“)».

В результате бокового удара сильные травмы получила 3-летняя девочка. Она ехала в бустере

 
Теги: Гродно
 
 
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«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток в Гродно произошло столкновение с Toyota, за рулем которого находился 31-летний местный житель, —...
 
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