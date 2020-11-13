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В результате бокового удара сильные травмы получила 3-летняя девочка. Она ехала в бустере
Источник материала: Onliner
«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток в Гродно произошло столкновение с Toyota, за рулем которого находился 31-летний местный житель, — такова информация СК. — От удара Toyota столкнулся со стоящим автомобилем Volkswagen». Пострадал ребенок.
«Из-за двух боковых ударов девочка получила травмы, она находилась на переднем пассажирском сиденье, —
«В результате ДТП 3-летний ребенок, который находился в Toyota, доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а водителю данного автомобиля оказана медпомощь, — дополнили в СК. — В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ („Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения“)».
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«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток в Гродно произошло столкновение с Toyota, за рулем которого находился 31-летний местный житель, —...
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