Доллар и евро продолжают дорожать. Но без фанатизма

Источник материала: Onliner

Вчера валюты, засевшие в корзине, снова притащили откуда-то старые качели и весь день гоняли на них. «Ковид», нефть, протесты, прочие факторы складываются в сложноватую мозаику и дают причудливую картинку на графиках Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар со старта немного прибавил: плюс 0,14 копейки и продажа по 2,5694.

У евро пока плюс 0,82 копейки и курс 3,0329.

Российский рубль потерял 1,17 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3202.

В четверг доллар подорожал на 1,29 копейки и стоил 2,568. Евро прибавил 0,63 копейки, до 3,0247. Сотня российского рубля потеряла 2,27 копейки и стоила 3,3319.