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Доллар и евро продолжают дорожать. Но без фанатизма
Источник материала: Onliner
Вчера валюты, засевшие в корзине, снова притащили откуда-то старые качели и весь день гоняли на них. «Ковид», нефть, протесты, прочие факторы складываются в сложноватую мозаику и дают причудливую картинку на графиках Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар со старта немного прибавил: плюс 0,14 копейки и продажа по 2,5694.
У евро пока плюс 0,82 копейки и курс 3,0329.
Российский рубль потерял 1,17 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3202.
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Вчера валюты, засевшие в корзине, снова притащили откуда-то старые качели и весь день гоняли на них. «Ковид», нефть, протесты, прочие факторы складываются в...
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