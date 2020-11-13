ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Техноблогер подтвердил слух о поддержке стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra

13.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Блогер Ice Universe, который регулярно делится вполне достоверной информацией о новинках смартфонов, подтвердил давний слух о Samsung Galaxy S21 Ultra. Устройство должно получить поддержку стилуса S Pen, чего в линейке еще не было.

До настоящего времени со стилусом работает лишь флагманская серия Galaxy Note — по большому счету, она и отличается от Galaxy S только этим. Якобы Samsung решила закрыть Note, поставив на его место складной Galaxy Z Fold. А Galaxy S21 Ultra тем временем получит стилус. Видимо, S Pen станет особенностью именно Ultra-модификации, а другие версии S21 останутся без стилуса.

Модель S21 Ultra, помимо этого, получит новый фотосенсор HM3 на 108 мегапикселей, который будет улавливать на 12% больше света.

Премьера линейки Galaxy S21 ожидается 14 января.

Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
14 отзывов
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
660 р.
26 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DSM 6GB/128GB (черный)
27 отзывов
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
810 р.
43 предложения
Смартфон Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB (черный)
57 отзывов
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
590 р.
35 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер Ice Universe, который регулярно делится вполне достоверной информацией о новинках смартфонов, подтвердил давний слух о Samsung Galaxy S21 Ultra. Устройство должно получить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работник «Беларуськалия»: Отказ от работы на режим - это самое малое, что я могу сделать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика