Техноблогер подтвердил слух о поддержке стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra

Источник материала: Onliner

Блогер Ice Universe, который регулярно делится вполне достоверной информацией о новинках смартфонов, подтвердил давний слух о Samsung Galaxy S21 Ultra. Устройство должно получить поддержку стилуса S Pen, чего в линейке еще не было.

До настоящего времени со стилусом работает лишь флагманская серия Galaxy Note — по большому счету, она и отличается от Galaxy S только этим. Якобы Samsung решила закрыть Note, поставив на его место складной Galaxy Z Fold. А Galaxy S21 Ultra тем временем получит стилус. Видимо, S Pen станет особенностью именно Ultra-модификации, а другие версии S21 останутся без стилуса.

Модель S21 Ultra, помимо этого, получит новый фотосенсор HM3 на 108 мегапикселей, который будет улавливать на 12% больше света.

Премьера линейки Galaxy S21 ожидается 14 января.