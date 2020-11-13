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Техноблогер подтвердил слух о поддержке стилуса в Samsung Galaxy S21 Ultra
Источник материала: Onliner
Блогер Ice Universe, который регулярно делится вполне достоверной информацией о новинках смартфонов,
До настоящего времени со стилусом работает лишь флагманская серия Galaxy Note — по большому счету, она и отличается от Galaxy S только этим. Якобы Samsung решила закрыть Note, поставив на его место складной Galaxy Z Fold. А Galaxy S21 Ultra тем временем получит стилус. Видимо, S Pen станет особенностью именно Ultra-модификации, а другие версии S21 останутся без стилуса.
Модель S21 Ultra, помимо этого, получит новый фотосенсор HM3 на 108 мегапикселей, который будет улавливать на 12% больше света.
Премьера линейки Galaxy S21 ожидается 14 января.
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Блогер Ice Universe, который регулярно делится вполне достоверной информацией о новинках смартфонов, подтвердил давний слух о Samsung Galaxy S21 Ultra. Устройство должно получить...
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