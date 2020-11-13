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«Диагностирована алкогольная интоксикация». СК дал комментарий по поводу смерти Романа Бондаренко

13.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Следственный комитет дал комментарий по поводу вчерашней смерти Романа Бондаренко

Сообщается, что, по данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.

«Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г.Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — заявили в СК. 

Вместе с тем телеграм-канал «белые халаты» пишет, что у Романа Бондаренко было 0% алкоголя в крови.

В редакции TUT.BY есть документ первичного осмотра врача в приемном отделении. Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.


Как объяснил врач, это предварительный диагноз. По его словам, пациент поступил с рвотными массами.

«Теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, — поясняет медик. — Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было».





 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет дал комментарий по поводу вчерашней смерти Романа Бондаренко
 
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