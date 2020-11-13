Надежда Скардино прокомментировала смерть Романа Бондаренко и арест Ольги Хижинковой

Источник материала: Tut.by

Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Скардино в своем Facebook прокомментировала второй суд над Ольгой Хижинковой и смерть Романа Бондаренко.



Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

«Читая сегодняшние новости, хочется, чтобы они действительно оказались фейком, как многим новостям приписывают.

Ольга Хижинкова за участие в митинге получила 27 суток ареста. „Мисс Беларусь — 2008“ — прекрасная искренняя девушка, которая помогала многим людям и спасла жизни не одному десятку собак и кошек, выхаживала их, пристраивала. Но сейчас, видимо, для некоторых уже эти качества и не ценность совсем, сейчас ценность для них — это способность избить человека до смерти, как произошло вчера с Романом Бондаренко.

Как хочется, чтобы эти новости были фейком, но, к сожалению, это правда…» — написала Скардино.