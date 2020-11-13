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«Молчат Дома» выпустили новый альбом

13.11.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская группа «Молчат Дома» представила новый альбом «Монумент», где музыканты переосмысливают свой творческий путь от неизвестного коллектива до заметных представителей андеграундной сцены не только в Беларуси, но и в Европе.


Фото: Kanaplev + Leydik

«Монумент» — третий студийный альбом группы. В нем парни усилили и усложнили звучание, но постарались сохранить все то, за что полюбились слушателям с первыми релизами: мрачные тексты, протяжный и убаюкивающий вокал, умеренная ритм-секция и танцевально-романтичные синтезаторы.

— Если раньше наши релизы были а-ля «хоум мейд», то сейчас это тянет на какую-то уже полноценную подпольную студию. Ну, нам хотелось бы в это верить, — делятся участники группы.

Основная тема альбома «Монумент» — бытовая романтика: «Молчат Дома» делятся своими личными историями о безрадостной любви, обреченной на тягостные переживания и слепое поклонение. Мрачная танцевальная музыка с тяжелыми синти-битами и зловещими гитарными рифами сопровождается вокалом Егора Шкутко — «Молчат Дома» возрождают дарк-вэйв для нового поколения.

Ранее музыканты выпустили клипы на песни «Не смешно» и Минска выпустила второй клип за месяц. Вы будете в восторге от локации">«Дискотека», а также выступили на шоу «Вечерний Ургант» с треком «Ответа нет».

Презентация альбома «Монумент» состоится в апреле 2021 года.

«Молчат Дома» — минская группа, основанная в 2017 году. Музыканты играют на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Их последний альбом «Этажи» собрал миллионы просмотров и прослушиваний, попал в число лучших релизов мирового постпанка по версии post-punk.com и переиздался с восемью солдаутами. «Молчат Дома» собирают полные клубы в Европе и США, но при этом не очень известны у себя на родине.

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Теги: Минск
 
 
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Минская группа «Молчат Дома» представила новый альбом «Монумент», где музыканты переосмысливают свой творческий путь от неизвестного коллектива до заметных...
 
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