Постпред России при ООН рассказал о встрече с Тихановской

"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег - ред.)", - сказал постпред,РИА Новости.