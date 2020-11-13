Никто не сомневается в ценности символа, за который Роман Бондаренко вышел во двор

Если бы меня пару лет назад спросили какой будет реакция граждан Беларуси на смерть гражданского активиста, защищавшего бело-красно-белый флаг,

я бы ответил, что в лучшем случае это будет тихое депрессивное сочувствие

и желание от всех спрятаться. А в худшем - сарказм, злость, обвинение погибшего в глупости, в сочувствии радикалам.

Судя по ленте, реакция на смерть

Романа Бондаренко, защищавшего флаг и умершего сегодня в реанимации от побоев, принципиально иная.





Никто не говорит что он поступил зря, выйдя во двор.

Никто не сомневается в ценности символа,

за который он вышел.





Все согласны, что он поступил верно, что прятаться нельзя, что нужно продолжать что-то делать, искать пути, маневрировать.

Безусловно, это иное общество, чем два года назад.

или лучше так: два года назад на этой территории вообще не было никакого общества.





изображение из соцсети читателей "Белорусского партизана"





Были отдельные одинокие семьи:

муж/жена/ребёнок + родители + иногда братья/сёстры и их семьи, а далее,

за границами семьи - зловещая пустота из чужих людей, над которой,

как какое-то египетское божество,

парил бессмертный Лукашенко.





Теперь общество есть, у него появилось плечи.

Оно сплочается, крепнет, становится массивным.

Самое важное - оно осознаёт себя,

в нём пробуждается уважение к себе,

к каждому своему участнику, к каждой семье.





Самосознание и самоуважение являются твёрдой гарантией того, что память о Романе Бондаренко и его поступке будет жить вечно,

пока это общество - хотя бы один его участник - дышит и способен мыслить.



