В Гродненском драмтеатре - новый режиссер





Сергей Яскевич / @kulturagrodno





сообщает телеграм-канал "Культура Гродненщины". Новым режиссёром-постановщиком Гродненского областного драматического театра стал Сергей Яскевич,телеграм-канал "Культура Гродненщины".





Яскевич приходит на место Сергея Куриленко. Его, режиссёра-постановщика и заслуженного артиста, вместе с главным режиссёром театра Геннадием Мушпертом уволили 27 октября "за отказ выполнять служебные обязанности". Они заявили о намерении присоединиться к забастовке.





пишет Еврорадио. Кроме того, в сентябре Куриленко задерживали вместе с супругой актрисой Валентиной Харитоновой на акции протеста. Когда в театре об этом узнали, артисты остановили спектакль. Позже их заставили писать объяснительные, а в театр "на разговор" приезжал председатель облисполклома Владимир Караник. Артисты отказывались играть комедии, пока на улице бьют людей. В итоге из театра уволили и ряд актёров,Еврорадио.





Замену Куриленко искали даже в России — в частности, предлагали переехать в Гродно белорусскому режиссёру-постановщику Тимофею Ткачёву, который сейчас работает в России и в Казахстане.





"Предложение поступило от одного российского театра, к которому кто-то обратился за помощью. Я в ответ объяснил, что из Гродненского театра выгнали 2 режиссёров и ⅓ труппы за политические взгляды. Я не буду поддерживать преступников, занимая места репрессированных людей", — отреагировал тогда Ткачев.





Новый режиссёр-постановщик Сергей Яскевич окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств и Белорусскую государственную академию искусств. Работал в Гомельском областном драмтеатре, в драмтеатрах Мозыря и Слонима. Поставил более 20 спектаклей.







