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В Гродненском драмтеатре - новый режиссер

13.11.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым режиссёром-постановщиком Гродненского областного драматического театра стал Сергей Яскевич, сообщает телеграм-канал "Культура Гродненщины".


Сергей Яскевич / @kulturagrodno

Новым режиссёром-постановщиком Гродненского областного драматического театра стал Сергей Яскевич, сообщает телеграм-канал "Культура Гродненщины".

Яскевич приходит на место Сергея Куриленко. Его, режиссёра-постановщика и заслуженного артиста, вместе с главным режиссёром театра Геннадием Мушпертом уволили 27 октября "за отказ выполнять служебные обязанности". Они заявили о намерении присоединиться к забастовке.

Кроме того, в сентябре Куриленко задерживали вместе с супругой актрисой Валентиной Харитоновой на акции протеста. Когда в театре об этом узнали, артисты остановили спектакль. Позже их заставили писать объяснительные, а в театр "на разговор" приезжал председатель облисполклома Владимир Караник. Артисты отказывались играть комедии, пока на улице бьют людей. В итоге из театра уволили и ряд актёров, пишет Еврорадио.

Замену Куриленко искали даже в России — в частности, предлагали переехать в Гродно белорусскому режиссёру-постановщику Тимофею Ткачёву, который сейчас работает в России и в Казахстане.

"Предложение поступило от одного российского театра, к которому кто-то обратился за помощью. Я в ответ объяснил, что из Гродненского театра выгнали 2 режиссёров и ⅓ труппы за политические взгляды. Я не буду поддерживать преступников, занимая места репрессированных людей", — отреагировал тогда Ткачев.

Новый режиссёр-постановщик Сергей Яскевич окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств и  Белорусскую государственную академию искусств.  Работал в Гомельском областном драмтеатре, в драмтеатрах Мозыря и Слонима.  Поставил  более 20 спектаклей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новым режиссёром-постановщиком Гродненского областного драматического театра стал Сергей Яскевич, сообщает телеграм-канал "Культура Гродненщины".
 
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