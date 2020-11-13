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Минчанам-очередникам предлагают строить квартиры еще в двух домах в Смолевичах

13.11.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Районные администрации столицы с 16 ноября начинают прием заявлений на строительство квартир в двух домах в Смолевичах.

Претендовать на такой вариант имеют право минчане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от даты постановки, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Речь идет о двух домах мапидовской серии М464-У1. Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Жилье будет возводиться с господдержкой при условии, что граждане относятся к числу малообеспеченных по уровню доходов.

В 4-секционном 8-7-6-этажном жилом доме № 4 по генплану предусмотрено 112 квартир: 3 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 53 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных. Жилье сдадут с полной отделкой. Ориентировочная стоимость 1 м2 — 1 400 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала возведения объекта). Планируемое начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 г. Планируемый ввод жилого дома в эксплуатацию — июнь-июль 2021 г. при условии готовности объектов инженерного обеспечения.

В 7-6-этажном 3-секционном доме № 5 по генплану будет 73 квартиры: 22 однокомнатных, 35 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость квадрата (вместе с отделкой) — 1 550 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта). Начать строительство в этом случае также планируется в ноябре-декабре, а ввести дом в эксплуатацию — в июне-июле 2021 г. при условии готовности объектов инженерного обеспечения.

Количество жилых помещений в обоих домах выделено администрациям районов пропорционально количеству граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в каждом районе.

Минчанам, изъявившим желание строить квартиры в указанных домах, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики администрации района Минска по месту пребывания на учете. Заявления будут принимать с 16 ноября по 15 декабря 2020 г. включительно.

Как поясняют в управлении жилищной политики Мингорисполкома, при формировании списка дольщиков учтут дату постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

Граждане получат направление на строительство при подаче заявления о снятии с учета нуждающихся. Решения же о снятии с учета принимаются администрациями районов после государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства.
 
Теги: Минск
 
 
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Районные администрации столицы с 16 ноября начинают прием заявлений на строительство квартир в двух домах в Смолевичах.
 
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