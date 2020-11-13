Координационный совет: Диалог и убийства несовместимы

Источник материала: АФН

Координационный совет заявил, что ни о каком диалога не может быть и речи до тех пр, пока в стране продолжаются убийства и репрессии.

«Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Никита Кривцов, Константин Шишмаков, Александр Будницкий – их убили. В воскресенье больше тысячи беларусов были избиты и задержаны. Больше 1000 уголовных дел уже заведено против мирных беларусов. На членов КС давят и задерживают, продлевают сроки ареста. Вся страна сегодня – политический заключённый», - говорится в заявлении КС.

«Последние несколько недель мы видим, как власть пытается играть в диалог. Режим выставляет ширму, которая должна по его задумке загородить собой сцены убийств, пыток и репрессий. Только ширма эта кривая, прозрачная и в пятнах крови».

«Мы остаемся приверженцами разрешения политического кризиса путем переговоров. Однако для того, чтобы политический кризис действительно мог быть разрешен, предварительно должна быть согласована повестка, а также подтверждены полномочия участников и их ответственность за имплементацию результатов.

И последнее: важнейшей предпосылкой для начала переговоров является освобождение всех политических заключённых. Мы не можем садиться за стол переговоров, пока наших друзей убивают и держат в заложниках», - подчеркивается в заявлении.