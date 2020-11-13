Итальянские трансформаторы испоганили БелАЭС

Источник материала: АФН

Плохое качество произведенных в Италии (???) трансформаторов стало причиной приостановки выработки электроэнергии Белорусской АЭС.

Такую причину в интервью газете «КоммерсантЪ» назвал вице-президент «Атомстройэкспорта», руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

«Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом», - сообщил Полянин.

«Такие случаи уже были в истории российской атомной энергетики. Многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях», - сказал он.

«Уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», - сообщил Полянин.