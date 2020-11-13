ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянские трансформаторы испоганили БелАЭС

13.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Плохое качество произведенных в Италии (???) трансформаторов стало причиной приостановки выработки электроэнергии Белорусской АЭС.

Такую причину в интервью газете «КоммерсантЪ» назвал вице-президент «Атомстройэкспорта», руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

«Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом», - сообщил Полянин.

«Такие случаи уже были в истории российской атомной энергетики. Многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях», - сказал он.

«Уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», - сообщил Полянин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плохое качество произведенных в Италии (???) трансформаторов стало причиной приостановки выработки электроэнергии Белорусской АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Диагностирована алкогольная интоксикация». СК дал комментарий по поводу смерти Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика