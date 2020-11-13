Следственный комитет РБ выясняет обстоятельства смерти Романа Бондаренко

Источник материала: АФН

Управление Следственного комитета по г.Минску проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Однако, проверка уже налалась со странной подачи хода событий и лжи об алкогольном обвинении.

«На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной̆ причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете», - говорится в сообщении СК РБ.

Версия событий в изложении Следственного комитета РБ (умер от алкогольного опьянения?):

«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г.Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий̆ день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался».

Между тем телеграм-канал медиков «Белые халаты» опровергает заявление Следственного комитета о том, подтверждая сканами документов, что никакого алкоголя в крови Романа Бондаренко не было.

Опровержение второй лжи Следственного комитета РБ

«… я была на ПП (площадь Перемен – ред.) во время задержания Ромы, милиция приехала через 10 минут после того, как его утащили в бус. Я разговаривала с одним из них. У него по рации спросили, есть ли драка сейчас, он сказал, что нет. Я сказала ему, что 10 минут назад били человека, на что он ответил: «Сейчас же не бьют? Значит и мы не нужны», и они дружно уехали. Они (наряд) даже не застали Рому на площади!» (@motolkohelp).