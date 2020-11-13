Следственный комитет заявил, что Роман Бондаренко был пьян

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, скончавшегося 12 ноября в больнице, куда он был доставлен сильно избитым.





По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Червякова в Минске «произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете.

«По данному факту следственным управлением УСК по Минску проводится проверка», — заявляет СК.

Телеграм-канал Белые Халаты опубликовал документ из больницы скорой медицинской помощи, где указано, что Роман Бондаренко был абсолютно трезв.



