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Девочка застряла в велосипеде, понадобилась помощь спасателей – видео

13.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гомельские спасатели освободили девочку, нога которой оказалась зажата в колесе велосипеда, об этом рассказал в областном МЧС.

Инцидент произошел вечером 12 ноября 2020 возле одного из домов по улице Хатаевича в Гомеле.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что правая нога пятилетней девочки зажата между спицами заднего колеса велосипеда. Самостоятельно достать ногу ребенок не мог.

При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и деблокировали ногу. Девочка была доставлена гомельскую областную детскую клиническую больница, медики поставили ей диагноз "перелом".

Напомним, что накануне ребенок застрял в самолете-памятнике в Чечерске, ему также пришли на помощь спасатели. 

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Теги: Гомель
 
 
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Нога пятилетнего ребенка оказалась зажата в колесе, после осмотра медики поставили диагноз "перелом".
 
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