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Девочка застряла в велосипеде, понадобилась помощь спасателей – видео
13.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гомельские спасатели освободили девочку, нога которой оказалась зажата в колесе велосипеда, об этом рассказал в областном МЧС.
Инцидент произошел вечером 12 ноября 2020 возле одного из домов по улице Хатаевича в Гомеле.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что правая нога пятилетней девочки зажата между спицами заднего колеса велосипеда. Самостоятельно достать ногу ребенок не мог.
При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и деблокировали ногу. Девочка была доставлена гомельскую областную детскую клиническую больница, медики поставили ей диагноз "перелом".
Напомним, что накануне
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Нога пятилетнего ребенка оказалась зажата в колесе, после осмотра медики поставили диагноз "перелом".
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