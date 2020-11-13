Девочка застряла в велосипеде, понадобилась помощь спасателей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гомельские спасатели освободили девочку, нога которой оказалась зажата в колесе велосипеда, об этом рассказал в областном МЧС.

Инцидент произошел вечером 12 ноября 2020 возле одного из домов по улице Хатаевича в Гомеле.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что правая нога пятилетней девочки зажата между спицами заднего колеса велосипеда. Самостоятельно достать ногу ребенок не мог.

При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и деблокировали ногу. Девочка была доставлена гомельскую областную детскую клиническую больница, медики поставили ей диагноз "перелом".

Напомним, что накануне ребенок застрял в самолете-памятнике в Чечерске, ему также пришли на помощь спасатели.

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