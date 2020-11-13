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Утро на «площади Перемен»

13.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Над «площадью Перемен», вчера вечером наполненной тысячами скорбящих голосов и гулом разрывающихся от боли сердец, сейчас тихо. Будто время замерло, будто все, разделившие это горе, онемели от произошедшего кошмара. От кошмара, могущего остаться безнаказанным. Несмотря на рабочее время, во двор на Сморговском тракте продолжают приходить и приезжать люди, несут цветы, безмолвно плачут. Никто не знает, о чем думать и на что надеяться: мысли спутались, надежды угасли. Мир обрушился.

Утро на «площади Перемен»






31-летний Роман Бондаренко был избит неизвестными в собственном дворе. Неизвестные же унесли сопротивлявшегося минчанина с детской площадки в сторону стоянки. Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент. Что было дальше — абсолютная тайна, на которую никак не проливают свет официальные комментарии МВД и СК.

Утро на «площади Перемен»
Утро на «площади Перемен»
Утро на «площади Перемен»

Последнее сообщение, отправленное молодым, здоровым и красивым парнем в домовой чат — «Я выхожу». Так Роман отреагировал на информацию, что во двор прибыла компания незнакомых людей срезать бело-красно-белые ленточки.







Беларусь лишилась Человека.

Утро на «площади Перемен»




 
 
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Над «площадью Перемен», вчера вечером наполненной тысячами скорбящих голосов и гулом разрывающихся от боли сердец, сейчас тихо. Будто время замерло, будто все,...
 
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