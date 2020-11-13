«Достучаться до тех, кто не понял сути». Лукашенко говорит с представителями госСМИ и иностранными журналистами

Источник материала: Onliner

Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко встречается с политическими обозревателями из России, Казахстана, Украины и Молдовы. Также присутствует Дмитрий Бочков с ОНТ. Намерен достучаться до тех, кто неверно оценивает ситуацию — в том числе до «зарубежных друзей».

«Пул Первого» опубликовал список приглашенных. Какого рода вопросы они будут задавать, мы скоро узнаем. В основном это провластные СМИ (за исключением Украины):

Беларусь — Дмитрий Бочков (ОНТ);

Казахстан — Ерлан Бекхожин (информагентство «Хабар»);

Молдова — Юлия Белянская (Accent TV);

Россия — Андрей Кондрашов (ВГТРК);

Россия — Наталья Поликарпова («Первый канал»);

Украина — Павел Кужеев (телеканал «112 Украина»).

Как обычно на подобных встречах, Лукашенко сказал, что закрытых тем нет.

«Традиционно такие встречи — абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик», — приводит его слова ОНТ. Добавил, что это возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента». В том числе до «наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе».

(будет дополнено)