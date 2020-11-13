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«Достучаться до тех, кто не понял сути». Лукашенко говорит с представителями госСМИ и иностранными журналистами
Источник материала: Onliner
Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко встречается с политическими обозревателями из России, Казахстана, Украины и Молдовы. Также присутствует Дмитрий Бочков с ОНТ. Намерен достучаться до тех, кто неверно оценивает ситуацию — в том числе до «зарубежных друзей».
«Пул Первого»
Как обычно на подобных встречах, Лукашенко сказал, что закрытых тем нет.
«Традиционно такие встречи — абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик», —
(будет дополнено)
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«Достучаться до тех, кто не понял сути». Лукашенко говорит с представителями госСМИ и иностранными журналистами
Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко встречается с политическими обозревателями из России, Казахстана, Украины и Молдовы. Также присутствует...
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