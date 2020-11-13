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«Молчат дома» выпустили новый альбом «Монумент»

13.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Основная тема альбома «Монумент» — бытовая романтика: «Молчат дома» делятся своими личными историями о безрадостной любви, обреченной на тягостные переживания и слепое поклонение. Мрачная танцевальная музыка с тяжелыми синти-битами и зловещими гитарными рифами сопровождается раскатистым вокалом Егора Шкутко — «Молчат дома» возрождают дарк-вэйв для нового поколения.

 
 
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Минская группа «Молчат дома» представила новый альбом «Монумент», где музыканты переосмысливают свой творческий путь от неизвестного коллектива до заметных...
 
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