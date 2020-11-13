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В Беларуси появился обменник между «криптой» и обычными деньгами
Источник материала: Onliner
Сегодня в Беларуси заработал первый сервис по обмену криптовалют от компании — резидента Парка высоких технологий WhiteBird. Обменивать криптовалюты можно на белорусские и российские рубли, доллары и евро. Сервис доступен для граждан Беларуси и России, в дальнейшем список стран обещают расширить.
Покупать и продавать «крипту» можно через карты платежной системы Visa, такую поддержку обеспечил «Беларусбанк». В обозримом будущем, отметил директор провайдера интернет-платежей Assist Вячеслав Сенин, появится поддержка других платежных систем.
В проекте участвует группа компаний «Конте»: она инвестировала в WhiteBird, которая стала первым и единственным легальным оператором обмена криптовалют в странах СНГ, Грузии и Украине.
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Сегодня в Беларуси заработал первый сервис по обмену криптовалют от компании — резидента Парка высоких технологий WhiteBird. Обменивать криптовалюты можно на...
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