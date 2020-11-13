В Беларуси появился обменник между «криптой» и обычными деньгами

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси заработал первый сервис по обмену криптовалют от компании — резидента Парка высоких технологий WhiteBird. Обменивать криптовалюты можно на белорусские и российские рубли, доллары и евро. Сервис доступен для граждан Беларуси и России, в дальнейшем список стран обещают расширить.

Покупать и продавать «крипту» можно через карты платежной системы Visa, такую поддержку обеспечил «Беларусбанк». В обозримом будущем, отметил директор провайдера интернет-платежей Assist Вячеслав Сенин, появится поддержка других платежных систем.

В проекте участвует группа компаний «Конте»: она инвестировала в WhiteBird, которая стала первым и единственным легальным оператором обмена криптовалют в странах СНГ, Грузии и Украине.