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На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

13.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередная серьезная авария на кольцевой дороге — уже третья за последние несколько дней. Во вторник фура, пробив ограждение, вылетела на встречку, в среду в результате столкновения сгорели две легковушки. Сегодня стало известно об еще одном происшествии. Не обошлось без пострадавших.

«ДТП случилось на внешней стороне МКАД перед съездом на Новый Двор, — сообщили очевидцы. — В аварию попал Volkswagen Hello. Рядом стоял грузовик, позже уехал. Авария произошла не по вине пользователя».

На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

По предварительной информации ГАИ, водитель Volkswagen двигался в третьей полосе по внешнему кольцу МКАД и на 17-м километре не справился с управлением. «Автомобиль ушел в неуправляемый занос, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — сообщили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП водитель для оказания медицинской помощи доставлен в БСМП».

На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

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У читателей возник вопрос, что стало причиной неуправляемого заноса. Вот что пишет наш читательница по этому поводу: "Сегодня утром проезжали около этого места. Блоки были прямо в третей полосе. Пришлось резко тормозить и вилять в соседнюю полосу. Хорошо, что рядом не было машин. В 7:25 позвонила в 102. Приняли сообщение о помехе на дороге. В 7:45 перезвонили дорожники и уточняли место. Авария же произошла именно на этом участке". В качестве доказательства своих слов пользователь прилагает скрин-шот с записи регистратора.

На МКАД — авария с каршеринговым Volkswagen. Водитель получил травмы

 
 
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Очередная серьезная авария на кольцевой дороге — уже третья за последние несколько дней. Во вторник фура, пробив ограждение, вылетела на встречку, в среду в...
 
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