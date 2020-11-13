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Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

13.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие уже и забыли, когда Renault Kangoo последний раз менял поколение. А было это в далеком 2007 году. И вот в трудный для всех 2020-й французский производитель решился на смену кузова модели — на рынок выходит новый Kangoo.

Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

Вместе с этим фургончиком европейцы получат новую модель — Express, которая, хотя и похожа с Kangoo, имеет другую платформу, собственный салон и даже выпускаться будет на другом предприятии. По сути, Renault Express — это бюджетная модель, построенная на базе Dacia Dokker. Внутри — более простые материалы отделки и элементы в стиле европейского Duster. Express может быть пятиместным либо двухместным с грузовым отсеком (до 3,7 кубометра).

Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

А вот Renault Kangoo'2021 — это уже полностью новая разработка французского концерна. У автомобиля нет центральной стойки, и, если открыть обе боковые двери, получается огромный проем — 1416 мм. Такое решение — опция. В базе у фургончика по-прежнему есть стойка В. Как и прежде, Renault Kangoo будет доступен в пассажирском либо грузовом исполнениях. Машина может быть пяти- либо двухместной. Грузовой отсек может быть до 4,9 кубометра.

Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет
Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет
Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

Список двигателей и коробок передач для разных регионов французы опубликуют позже.

Renault Kangoo II Рестайлинг, 2015 г.в., 200 000 км
серый, фургон, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
28 890 р.
11 250$ / 9551€
Renault Kangoo I, 2001 г.в., 454 000 км
серебристый, универсал, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
7319 р.
2850$ / 2420€
Renault Kangoo I, 2002 г.в., 234 440 км
серый, фургон, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
7319 р.
2850$ / 2420€
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Многие уже и забыли, когда Renault Kangoo последний раз менял поколение. А было это в далеком 2007 году. И вот в трудный для всех 2020-й французский производитель решился на...
 
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