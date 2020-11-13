Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

Источник материала: Onliner

Многие уже и забыли, когда Renault Kangoo последний раз менял поколение. А было это в далеком 2007 году. И вот в трудный для всех 2020-й французский производитель решился на смену кузова модели — на рынок выходит новый Kangoo.





Вместе с этим фургончиком европейцы получат новую модель — Express, которая, хотя и похожа с Kangoo, имеет другую платформу, собственный салон и даже выпускаться будет на другом предприятии. По сути, Renault Express — это бюджетная модель, построенная на базе Dacia Dokker. Внутри — более простые материалы отделки и элементы в стиле европейского Duster. Express может быть пятиместным либо двухместным с грузовым отсеком (до 3,7 кубометра).





А вот Renault Kangoo'2021 — это уже полностью новая разработка французского концерна. У автомобиля нет центральной стойки, и, если открыть обе боковые двери, получается огромный проем — 1416 мм. Такое решение — опция. В базе у фургончика по-прежнему есть стойка В. Как и прежде, Renault Kangoo будет доступен в пассажирском либо грузовом исполнениях. Машина может быть пяти- либо двухместной. Грузовой отсек может быть до 4,9 кубометра.













Список двигателей и коробок передач для разных регионов французы опубликуют позже.