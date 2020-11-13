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БелАЭС может возобновить выработку электроэнергии на следующей неделе

13.11.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вице-президент «Атомстройэкспорта, руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин назвал причину остановки первого энергоблока Белорусской АЭС . По его словам, дело в поломке электротехнического оборудования итальянского производства.

После замены трансформаторов блок может возобновить работу в начале следующей недели, заявил Виталий Полянин в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что энергоблок 8 ноября был отключен от сети в результате действия защиты.

«При этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот», — сказал он.

Полянин считает, что ситуация является не критичной, а рабочей для данного этапа ввода блока в эксплуатацию. 

«Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания», - добавил вице-президент «Атомстройэкспорта».

Полянин рассказал, что вышедшие из строя трансформаторы были произведены итальянской компанией. Сейчас идет их замена на российские из запасов «Росэнергоатома».

«Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», — сказал Полянин.

 
 
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Вице-президент «Атомстройэкспорта, руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин назвал причину остановки первого энергоблока Белорусской АЭС . По...
 
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