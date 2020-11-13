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«Только на войне символы дороже ресурсов». Что пишут в Сети про погибшего Романа Бондаренко

13.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 12 ноября, стало известно, что доставленный ночью в реанимационное отделение БСМП 31-летний Роман Бондаренко умер. В итоге вечер в поддержку Романа на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти — больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте. Слова горя звучали не только в реальности, но и в соцсетях. 42.TUT.BY собрал несколько примеров таких постов.


Напомним, ночью 11 ноября в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Как рассказали его соседи, жители известной минской «Площади перемен», в среду вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В итоге между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка.

Роман в ней не участвовал, а просто стоял рядом. В один момент он что-то сказал, и человек в маске обратил на него внимание и спросил: «Ты чего борзый такой?» Завязалась перепалка, переросшая в драку. Как сказала очевидец событий Юлия, этот человек «оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой».

Как утверждают соседи, Романа Бондаренко «профессионально задержали» и увезли на микроавтобусе. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что «травмы получил во время драки».

Врачи оперировали парня несколько часов, все это время он был без сознания. В 20.00 12 ноября близкие сообщили, что Роман умер.

Сейчас милиция проводит проверку.

Что белорусы пишут в Сети

Многие пользователи соцсетей отреагировали на эту трагедию. Мы собрали несколько примеров постов, где авторы высказывали свои чувства и делились мыслями.

Надежда Макеева, дизайнер и иллюстратор, нарисовала Романа.

Портрет Романа сделала и известный художник-иллюстратор Анна Редько.

Воин света Роман Бондаренко

 
Теги: Минск
 
 
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