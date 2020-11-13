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Герасименя, Бережков и Хомутовский высказались о смерти Романа Бондаренко

13.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самая известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, бывший спортивный директор Федерации хоккея Владимир Бережков и экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский выразили соболезнования семье Романа Бондаренко в соцсетях.


«От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования семье Романа Бондаренко. Почтим память Народного героя Беларуси сегодня в 12.00 минутой молчания. Убийство забыть нельзя, простить — невозможно. Вечная память», — написала Герасименя.

«Я тоже служил в [ части] 3214, где в 80-х нас учили стрелять мимо мирных граждан, бить воинствующую мерзость и быть мужчинами. И вот теперь трясет, не знаю, за что хвататься — то ли за свечку, то ли за автомат… Душа с тобой, однополчанин», — высказался Бережков.

«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности. Сегодня, 13 ноября, в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», — написал Хомутовский.

 
 
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«Сегодня, 13 ноября, в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания».
 
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