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Дело в качестве оборудования на БелАЭС. «Такие случаи уже были» — Росатом
Источник материала: Партизан
«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием Инцидент на БелАЭС не представляет опасности и не скажется на графике производимых работ, а наиболее вероятной его причиной является качество установленного иностранного оборудования.
Об этом рассказал вице-президент российского «Атомстройэкспорта» (подразделение «Росатома») и глава строительства БелАЭС Виталий Полянин.
«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот», — заявил он в
По его словам, ситуация не является неординарной, радиационный фон на объекте не изменился, а подобные инциденты уже случались на российских АЭС. Наиболее вероятной причиной случившегося Полянин назвал качество иностранного оборудования.
Фото: пресс-служба "Росатома"
«Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом». Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», — сказал он.
Полянин отметил, что инцидент не окажет влияния на график производимых работ. Планируемый срок передачи белорусской стороне первого энергоблока — первый квартал 2021 года.
Как сообщал Телеграф, БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября.
В понедельник, 9 ноября, утром в Сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС, которую официально открыли накануне. перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
10 ноября представитель информационного центра БелАЭС подтвердил, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена,
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«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием Инцидент на БелАЭС не представляет опасности и не скажется на графике производимых работ, а...
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