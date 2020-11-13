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Песков: Россия поддерживает легитимного Лукашенко

13.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения Москвы и Минска не просто дружественными, а родственными, и заявил, что Кремль поддерживает легитимного президента Беларуси.

"Это даже не дружба, это родственные отношения, абсолютно", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RT.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, а поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране", - сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос, почему Москва не стала поддерживать белорусских оппозиционеров, которые не демонстрировали антироссийскую позицию. Он пояснил, что отвечал на вопросы по Беларуси много раз.

"Сейчас я убежден, что мне нечего добавить", - пояснил он. Отвечая на вопрос, стоит ли Москве поддерживать Лукашенко, что может негативно отразиться на одобрении такого курса россиянами, представитель Кремля заметил, что "все люди разные, могут считать абсолютно разное, но главным и базовым подходом является законность с точки зрения международного права".

"Все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться", - уверен он.

По его мнению, "международное право - это главное, что есть, какая-то страна вольна не признавать итогов выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или не легитимными". "Таких полномочий нет ни у Европейского союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши и так далее", - указал Песков.

Вчера стало известно, что в Беларуси законно убит Роман Бондаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения Москвы и Минска не просто дружественными, а родственными, и заявил, что Кремль поддерживает...
 
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