В редакцию «Народной Воли» пришли неизвестные. Хотят изъять тираж

В редакцию газеты «Народная Воля» пришли неизвестные люди. Хотят изъять тираж сегодняшнего номер. Об этом в «фейсбуке» сообщила заместитель главного редактора Марина Коктыш.





По ее словам, визитеры не представились, документов не предъявили, задержали водителя, который привез тираж, и двух волонтеров.

«Народная Воля» сейчас вынуждена печататься в России, так как в Беларуси в типографских услугах ей отказано по политическим мотивам. Также газета не может пользоваться государственными каналами распространения — почтой и системой киосков «Белсоюзпечати».

Средства на выпуск газеты собираются через добровольные пожертвования.