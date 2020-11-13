Светлана Тихановская выступит на Рижской конференции и встретится с президентом Латвии

13 ноября Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в Рижской конференции и встретится с руководством страны.





У Тихановской запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Среди других тем Тихановская намерена обсудить вопрос расширения персональных санкций в отношении белорусских силовиков и экономических санкций против официального Минска.

Также будут обсуждаться возможность бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должны совместно провести Беларусь и Латвия, и поддержки гражданского общества Беларуси.

Светлана Тихановская встретится с белорусской диаспорой и примет участие в акции возложения цветов к монументу свободы.