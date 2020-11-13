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Светлана Тихановская выступит на Рижской конференции и встретится с президентом Латвии

13.11.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 ноября Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в Рижской конференции и встретится с руководством страны.

Светлана Тихановская выступит на Рижской конференции и встретится с президентом Латвии

У Тихановской запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Среди других тем Тихановская намерена обсудить вопрос расширения персональных санкций в отношении белорусских силовиков и экономических санкций против официального Минска.

Также будут обсуждаться возможность бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должны совместно провести Беларусь и Латвия, и поддержки гражданского общества Беларуси.

Светлана Тихановская встретится с белорусской диаспорой и примет участие в акции возложения цветов к монументу свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в Рижской конференции и встретится с руководством страны.
 
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