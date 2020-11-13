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Будет править всю жизнь: Елизавета II отказалась покидать трон
13.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Елизавета II шокировала всех поклонников королевской семьи: британская королева передумала покидать трон в ближайшее время.
Поклонники королевства уже смирились с тем, что Елизавета II последует примеру своего супруга принца Филиппа и отойдет от дел в 95 лет. Британцы предполагали, что из-за пандемии это произойдет даже раньше, так как 94-летняя королева стала все реже выходить на публику. Но, кажется, что планы Ее Величества не совпали с ожиданиями народа и сына-наследника.
Принцу Чарльзу придется набраться терпения и подождать своей очереди: во дворце заявили, что Елизавета II не намерена покидать свой трон.
Один из королевских чиновников опроверг все слухи о передаче полномочий, отметив, что королева даже и не думает об отставке.
"Ее Величество продолжит править. Она намерена служить народу всю свою жизнь", - подчеркнул приближенный источник.
В настоящее время все мысли монарха сосредоточены на вакцине от COVID-19. Как только ситуация с вирусом стабилизируется, Елизавета II полностью вернется к своим обязательствам.
Все это точно не радует принца Чарльза, который уже
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Царствующая королева Великобритании разочаровала своих наследников: несмотря на преклонный возраст, монарх передумала сдавать свои позиции.
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