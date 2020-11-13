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PayPal заявила о поддержке криптовалюты, ее курс резко пошел вверх

13.11.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Платформа PayPal объявила о поддержке операций с криптовалютами на территории США — они стали доступны всем американским пользователям после тестового периода с ограничениями. На международные рынки с новой функцией PayPal намерена выйти «где-то в 2021 году».

Также в следующем году PayPal планирует предоставить возможность совершать покупки с помощью криптовалют.

На фоне этой информации курс криптовалют и, в частности, биткоина, резко пошел вверх — максимум, по данным Coindesk, составил $16,4 тыс. за единицу, сейчас курс чуть припал до уровня в $16,2 тыс. Это рекордный показатель за очень длительный период, если тенденция сохранится, рекорд 2017 года может быть побит.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Платформа PayPal объявила о поддержке операций с криптовалютами на территории США — они стали доступны всем американским пользователям после тестового периода с...
 
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