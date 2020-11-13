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PayPal заявила о поддержке криптовалюты, ее курс резко пошел вверх
Источник материала: Onliner
Платформа PayPal объявила о поддержке операций с криптовалютами на территории США — они стали доступны всем американским пользователям после тестового периода с ограничениями. На международные рынки с новой функцией PayPal намерена выйти «где-то в 2021 году».
Также в следующем году PayPal планирует предоставить возможность совершать покупки с помощью криптовалют.
На фоне этой информации курс криптовалют и, в частности, биткоина, резко пошел вверх — максимум, по
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Платформа PayPal объявила о поддержке операций с криптовалютами на территории США — они стали доступны всем американским пользователям после тестового периода с...
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